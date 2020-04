Laboratorium Katedry Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie będzie wykonywać testy na koronawirusa.

Laboratorium Zakładu może wykonywać kilkaset testów dziennie, a po osiągnięciu pełnej zdolności badawczej - nawet do 1 tysiąca.Wojewoda Tomasz Hinc podziękował rektorowi uczelni, prof. Bogusławowi Machalińskiemu za włączenie się do specjalistycznych badań CoVid-19.Dopełnione zostały wszelkie formalności i laboratorium PUM jest gotowe do wykonywania testów już od dziś.