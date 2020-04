20.04.2020 Stan epidemiczny, dzień trzydziesty szósty - Szczecińskie budowy [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jawor, jawor jaworowi ludzie, co wy tu robicie?

Budujemy mosty, dla pana starosty,

tysiąc koni przepuszczamy,

A jednego zatrzymamy!

Na szczęście to tylko dziecięca (pewnie już mało znana w obecnych czasach) wyliczanka. Nikt nikogo nie będzie zatrzymywał. Tak, jak na szczęście, nic nie wstrzymało szczecińskich inwestycji . Różnych.



Z różnych też środków finansowanych. I tak naprawdę to najmniej jest istotne teraz kto daje pieniądze, najważniejsze że mury pną się do góry. Ba nie tylko mury!



Powstanie muzeum i centrum nauki. By przyszłe pokolenia morskość chłonęły.



I hotel nowy powstanie co w czasach pocovidowych turystami się zapełni.



I urząd, żeby mieli gdzie pracować swoi i nieswoi z czasem może też.



I wielki wieżowiec, wysokościowiec, drapacz chmur, apartamentowiec, żeby bogaci mogli i biedni kiedy bogatymi zostaną też. Z widokiem na piękne miasto.



I aquapark dla ludności miejscowej, żeby do Gryfina na wodne uciechy jeździć nie musiała. I kąpała się w miejscu kąpielowej tradycji.



I nowy węzeł drogowy, by skomunikować skomunikowane dotychczas tak sobie.



I żaden SARS-CoV-2 nas nie zatrzyma.



Bo tak się tej historii opowieść plecie. 77 lat temu alianckie bomby po raz kolejny demolowały niemiecki Stettin. Dokładnie 20 kwietnia.



A dziś my, podniesiony z ruin przez dziadów i ojców naszych, Szczecin upiększamy. Nadając mu sznyt pomorskiej metropolii.