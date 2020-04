IMGW ostrzega przed przymrozkami

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami dla całego kraju (za wyjątkiem środkowej i południowej części województwa lubuskiego).

Temperatura spadnie w nocy do minus dwóch stopni, na wschodzie i w rejonach podgórskich do minus czterech, a przy gruncie do minus sześciu stopni, na północnym wschodzie do minus ośmiu.



Ostrzeżenie obowiązuje w województwach dolnośląskim i opolskim do soboty do godziny 8, na północy do poniedziałku do godziny 8, a na pozostałym obszarze do wtorku do godziny 8.