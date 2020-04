Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od poniedziałku ponownie otwarte zostaną trzy największe szczecińskie ekoporty, przy ulicach: Leszczynowej, Arkońskiej oraz Taczaka.

Będzie można z nich korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 19, a w soboty od 9 do 15.



Odwiedzając ekoporty należy być wyposażonym w maseczki ochronne. Wprowadzone zostanie również ograniczenie przebywających na placu samochodów. Maksymalnie będą mogły wjechać trzy - pozostałe w tym czasie poczekają za bramą.