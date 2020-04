Kwarantanna w ośrodku Monar w Marianówku pod Kołobrzegiem zakończona.

Izolacją objętych było 67 pensjonariuszy i trzech terapeutów ośrodka leczenia uzależnień. Wszystko po tym, gdy do Marianówka przywieziono pacjenta z oddziału psychiatrii kołobrzeskiego szpitala, na którym panuje koronawirus.Przeprowadzone testy wykazały, że nie jest on zakażony Covid-19, stąd decyzja sanepidu o wstrzymaniu kwarantanny, którą oficjalnie zakończono o północy.Dłużej w izolacji pozostanie natomiast oddział psychiatryczny kołobrzeskiego szpitala.Kwarantanna została tu przedłużona do 25 kwietnia. Trwa oczekiwanie na ponowne wyniki badań u osób z pozytywnym wynikiem Covid-19. Koronawirusa potwierdzono wcześniej u 11 osób z oddziału, w tym także u personelu medycznego.