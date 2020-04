Strażacy z regionu z nowymi wozami [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk[Radio Szczecin]

Dwa nowe wozy strażackie trafiły do OSP w Krzywinie i Widuchowej. To średnie wozy marki MAN. Mogą przewieźć trzy tysiące litrów wody.

To był bardzo wyczekiwany zakup - powiedział Tadeusz Gorący, prezes OSP Widuchowa. - Najstarszy samochód jaki mamy, marki Star ma już 43 lat, kolejny ponad 30 i Ford - 10 lat, także ten nabytek naprawdę się przyda - zapewniał Gorący.



Najważniejsze, że to wozy terenowe - dodał Hubert Czepiel, strażak. - Takie rejony jakie tu mamy - piachy, lasy. Zwykłym byśmy nie dojechali w różne miejsca, a ten samochód nam na to pozwala.



Samochody kosztowały 1,7 mln złotych, 1,5 mln pochodzi z regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego.