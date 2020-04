Warszawski szpital wprowadza terapię osoczem dla chorych na COVID-19

Szpital MSWiA w Warszawie, w którym leczeni są pacjenci z COVID-19 rozpoczyna od poniedziałku terapię osoczem pozyskanym od ozdrowieńców.

Zbigniew Król, wicedyrektor Szpitala MSWiA przy ulicy Wołoskiej w Warszawie poinformował, że w tym tygodniu pobierano już osocze od ozdrowieńców. Według niego, bardzo dokładnie badani są potencjalni dawcy, czyli mężczyźni do 65. roku życia, w dobrym ogólnym stanie zdrowia i z podwójnym ujemnym wynikiem badania w kierunku koronawirusa.Osocze jest pobierane w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA zlokalizowanym na terenie szpitala. "Tam jest pobierane, przygotowywane i przekazywane na oddział do pani profesor Grażyny Rydzewskiej, która będzie prowadzić terapię osoczem" - powiedział.Ponad sto osób wyleczono w szpitalu MSWiA w Warszawie z COVID-19. Specjaliści szacują, że osocze można będzie pozyskać od około 50 z nich.W całym kraju liczba osób wyleczonych z COVID-19 zbliża się do tysiąca.