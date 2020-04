"Marsz dla Życia" nie przejdzie ulicami Szczecina

"Marsz dla Życia" w Szczecinie w tym roku się nie odbędzie. Obrońcy życia mieli wyjść na ulice miasta 26 kwietnia. Organizator wydarzenia - Fundacja Małych Stópek - działa jednak w inny sposób, by manifestować obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Co roku ulicami Szczecina w obronie nienarodzonych maszeruje kilkanaście tysięcy osób. W tym roku, zamiast Marszu, była zbiórka na respiratory dla szpitali walczących z koronawirusem. Na dwa urządzenia zrzucli się księża z archidiecezji, ale i całej Polski. Dwa pozostałe dzięki innym zbiórkom. To jednak nie wszystko. Fundacja, nawiązując do hasła tegorocznego marszu dalej apeluje.- "Jak nie ty, to kto?" - to hasło także można odnieść do dawców krwi. Prosimy, aby jak najwięcej osób zaczęło oddawać krew, tak aby tej krwi nie zabrakło, wtedy kiedy szpitale ponownie ruszą z operacjami - mówi ks. Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek.Ks. Kancelarczyk dodaje, że działacze pro-life uszyją także kilka tysięcy maseczek: - Chcemy je z kolei przekazać osobom najsłabszym, bezdomnym, do domów pomocy społecznej. Chcemy zapatrzeć tych, którzy tych maseczek mogą nie mieć.Więcej informacji można znaleźć na stronie Fundacji Małych Stópek dlazycia.info.