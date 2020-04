19.04.2020 Stan epidemiczny. Dzień trzydziesty piąty - Cerkiew św. Mikołaja. Wielkanoc Prawosławna. [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Święto świąt. Uroczystość uroczystości. Święta i wielka Pascha. Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć i będącym w grobach życie dał. Wielkanoc w Kościele Prawosławnym.

– Chrystus Zmartwychwstał! – to największy cud spośród wszystkich cudów i prawdziwy dowód Bożej Wszechmocy. Chrystus w swym powstaniu z martwych …został ustanowiony Synem Bożym w mocy (Rz 1,4). W ten sposób Chrystus znajduje się w centrum życia Cerkwi, dlatego zwiastuje Ona prawdę Jego Zmartwychwstania i nie tylko w okresie paschalnym, ale również każdego innego dnia – to cytat z listu biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na dzisiejszy dzień.



A my wszystki radującym się życzymy po prostu: Wesołych Świąt Zmartwychwstania Chrystusa. I prosimy uważajcie na siebie i bądźcie zdrowi.