Kawiarenka: Echa raportu naukowców o szczecińskiej kulturze

Raport o stanie kultury w Szczecinie komentowali goście Kawiarenki Politycznej Radia Szczecin. Przygotował go zespół socjologa Uniwersytetu Szczecińskiego, profesora Macieja Kowalskiego.

W dokumencie można przeczytać, że problemem szczecińskiej kultury jest słaba promocja, niedofinansowanie i przeznaczanie środków na bieżącą działalność.- Przytaczanie tylko krytycznych uwag z raportu o stanie kultury w Szczecinie jest nie fair - uważa zastępca prezydenta miasta Krzysztof Soska. - Są elementy krytyczne tego raportu. Są też elementy bardzo pozytywne, budujące. I tak to jest, jak się patrzy w lustro, to czasem zobaczymy, że gdzieś nam włosy posiwiały, tu gdzieś wyskoczył pryszcz, ale generalnie jesteśmy całkiem ładni. Przynajmniej subiektywnie tak to widzimy.Autor raportu, prof. Kowalewski mówił w Radiu Szczecin, że żaden radny nie skontaktował się z nim w trakcie tworzenia raportu. Przewodniczący Komisji Kultury z Koalicji Obywatelskiej Przemysław Słowik odpowiadał, że raport przeczytał i komisja się nim zajmie.- To, czego teraz potrzebujemy, to znowu zadziałać bardziej na kwestiach miękkich. Organizacji i na tym, jak środki dzielić i pomóc kulturze - mówił Słowik.Leszek Duklanowski z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że raport powinien być punktem wyjścia. Teraz trzeba opracować strategię.- Myślę, że z tego powinna być sporządzona treściwa informacja z wnioskami - stwierdził Duklanowski.Raport o kulturze w Szczecinie ma ponad 120 stron. Dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta.