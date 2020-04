6 tys. złotych w pięć dni udało się zebrać na pomoc ratownikom medycznym w Pyrzycach. Zbiórkę prowadziło Stowarzyszenie Ratownictwa Powiatu Pyrzyckiego.

Pieniądze zostaną wydane na zakup masek z filtrami. To profesjonalny sprzęt, czyli półmaska SECURA 3000. Jedna kosztuje ok. 150 złotych.Przedstawiciele Stowarzyszenia podziękowali wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce na swoim fanpage na facebooku.- To dzięki Wam i Waszej pomocy będziemy mogli przekazać maseczki dla ratowników z Pyrzyc. Dziękujemy, że jesteście z nami, dziękujemy za wsparcie i pamiętajcie: wspólnie możemy więcej - mówił jeden z nich.Za uzbieranie pieniądze uda się kupić ok. 40 masek.