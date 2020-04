Kolejny oddział szpitala zamknięty w Koszalinie

Z powodu koronawirusa szpital w Koszalinie zamknął trzeci oddział.

- Covid-19 został potwierdzony u pacjenta z chirurgii, u drugiego jest podejrzenie zakażenia - mówi Polskiemu Radiu Koszalin rzecznik szpitala Cezary Sołowij. - Część personelu została skierowana na kwarantanny domowe. Pozostały personel i pacjenci pozostaną na oddziale do czasu wyjaśnienia ich statusu epidemiologicznego. Pobraliśmy wymazy od personelu i pacjentów i wysłaliśmy do laboratorium w celu rozpoznania skali zakażenia.Na chirurgii jest około 20 pacjentów i kilkanaście osób personelu. O kwarantannie chirurgii zostały poinformowane okoliczne szpitale, pogotowie ratunkowe i sanepid. To kolejny trzeci już odział koszalińskiego szpitala, na którym pojawił się koronawirus. Kwarantanną objęte są oddziały wewnętrzny i kardiologii.