Wideo: P. Polanin [Radio Szczecin], montaż: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Już nie ma dzikich plaż... Jeszcze w niedzielę można było zaśpiewać, bo plaż nie było żadnych. W poniedziałek wszystko się zmieniło, więc ten materiał nich będzie ku pamięci.

Zamknięte wejście na plaże, a na nadmorskich promenadach hulający wiatr. Taki obraz wielu miejscowości nad Bałtykiem przez ostatnie kilkanaście dni był dominujący. Budząca się wiosna i przejmująca nadbałtycka pustka.



To już na szczęście przeszłość, ale takie miejsca jak Mielno długo będą leczyć rany po ataku SARS-CoV-2. Za ile dni wrócą tutaj turyści? Za ile dni ruszy mała gastronomia? Za ile dni... Na te pytania nikt nie zna odpowiedzi i niestety można mieć obawy, że długo nie pozna.



Zostało nam tylko jedno, zgodnie z napisem na mieleńskiej ścianie: uśmiechnij się, będzie dobrze.



A jak już to wszystko się skończy, to znowu urządzimy zaślubiny z morzem. Będzie się działo!