Podejrzany trafił już do aresztu, gdzie spędzi trzy miesiące. Był już wcześniej karany. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Mężczyzna groził nożem sprzedawcy w sklepie spożywczym, po czym ukradł kilka produktów.

Policjanci znaleźli sprawcę, ale 38-latek zaatakował ich i także groził im nożem. Udało się go obezwładnić. Okazało się do tego, że mężczyzna miał przy sobie amfetaminę.



Podejrzany trafił już do aresztu, gdzie spędzi trzy miesiące. Był już wcześniej karany.