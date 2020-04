Pandemia wstrzymała ważną inwestycję w Goleniowie

Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)

Epidemia koronawirusa przyczyną wstrzymania planowanej w tym roku przebudowy ulicy Metalowej w Goleniowie.

Inwestycja ta uzyskała kilka dni temu wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych. Jest to kwota prawie pięciu milionów złotych - mówi Jerzy Wysocki z Urzędu Gminy w Goleniowie.



- Dzisiaj idzie taka informacja z naszej strony, że - biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną - na tę chwilę nie będziemy realizować inwestycji. Nowo rozpoczynane zadania, przy akurat takim dofinansowaniu i takim terminie wykonania - do końca tego roku - nie będzie realizowane - informuje Wysocki.



Ostateczną decyzję w sprawie dalszych losów tej inwestycji podejmie Rada Miejska w Goleniowie. Całkowity koszt prac na ulicy Metalowej wraz z budową łącznika do ulicy Nowogardzkiej, to kwota prawie 10 milionów złotych.