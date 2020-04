Zarażeni koronawirusem najprawdopodobniej przyjechali do nas z Niemiec - powiedziała w "Samorządowej Przeplatance" Małgorzata Wysoczańska.

Radna Gminy Trzebiatów, w powiecie gryfickim, tak tłumaczyła najwyższy wskaźnik zachorowań na koronawirusa ze wszystkich powiatów i gmin w Polsce.- W przeszłości dużo osób wyjeżdżało do pracy za granicę, byliśmy jednym z powiatów zagrożonych najwyższym bezrobociem w województwie zachodniopomorskim. Część z tych przypadków przyjechało po prostu z naszej zachodniej granicy, z Niemiec. Tak się to złożyło i to jest prywatna refleksja, nie chwiałabym natomiast tutaj przesądzać, ze tak akurat jest - oceniła Wysoczańska.W powiecie gryfickim około 70 osób jest chorych. W Szczecinie to niespełna 40 osób.