Uwaga kierowcy: utrudnienia w regionie

Jeśli wybieracie się w podróż drogą wojewódzką numer 142, czyli popularną "chociwelką", ostrzegamy: na jezdni drogi S3 w stronę Świnoujścia - przy węźle drogowym Rzęśnica - od godziny 9 będzie układana na całej szerokości jezdni ostatnia warstwa ścieralna nawierzchni.

Co to oznacza dla kierowców?- Będzie zamknięty zjazd na węźle Rzęśnica na drogę 142 w kierunku na Chociwel jak również wjazd z drogi 142 na drogę S3 - tłumaczy rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Mateusz Grzeszczuk.Objazd w obu kierunkach prowadzi przez Strumiany i skrzyżowanie S3 z drogą na Kliniska, ale jest też inna możliwość...- Zalecamy kierowcom jadącym w stronę Chociwla od strony Szczecina jazdę drogą nr 10 przez Stargard i dalej drogą nr 20 - dodaje Grzeszczuk.Utrudnienia powinny się skończyć we wtorek wieczorem.