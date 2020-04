Okazało się, że sprawca wypadku jest pod wpływem amfetaminy. Na wniosek prokuratora trafił do aresztu tymczasowego. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Wsiadł "za kółko" po narkotykach i doprowadził do śmiertelnego wypadku - jest akt oskarżenia dla kierowcy z Goleniowa.

Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego roku w pobliżu miejscowości Przybiernów. Mężczyzna jechał swoim Nissanem, zaczął wyprzedzać i zderzył się z jadącym z naprzeciwka Fordem.



Ford zjechał na lewy pas i czołowo zderzył się z kierowcą, którego podejrzany chciał wyprzedzić. Mężczyzna za kierownicą tego ostatniego auta zginął na miejscu. Kierowca Forda został ciężko ranny.



Okazało się, że sprawca wypadku jest pod wpływem amfetaminy. Na wniosek prokuratora trafił do aresztu tymczasowego. Teraz grozi mu do 12 lat więzienia.