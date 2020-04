Mężczyzna próbował uciekać, ale szybko udało się go obezwładnić. Trafił już do zakładu karnego. Fot. www.pixabay.com/photo-2102488 (domena publiczna)

Mężczyznę, który od czterech lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości zatrzymali pyrzyccy policjanci.

42-latek był poszukiwany dwoma europejskimi nakazami aresztowania i listami gończymi.



Przez dłuższy czas mieszkał w Niemczech, funkcjonariusze ustalili jednak, że przyjechał do Pyrzyc.



Policjanci zatrzymali go, kiedy wychodził z domu. Mężczyzna próbował uciekać, ale szybko udało się go obezwładnić. Trafił już do zakładu karnego.



Jak informują funkcjonariusze - mężczyzny szukały sądy w Myśliborzu i Stargardzie za przestępstwa popełnione przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu.