40-lecie NSZZ "S" - miały być uroczystości, będzie solidarność z medykami

NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego przeznaczy 100 tys. złotych na pomoc medykom; liczy też na wsparcie samorządów i sponsorów, którzy byli zaangażowani w organizację obchodów 40-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych. źródło: facebook.com/solidarnosc/

NSZZ Solidarność rezygnuje z obchodów 40-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Związku - lokalnie w naszym regionie jak i centralnie - w Warszawie.

W planach były m.in. okolicznościowe koncerty, biegi i pikniki w Szczecinie i regionie.



Przewodniczący zachodniopomorskiej Solidarności, Mieczysław Jurek podkreśla, że wszelkie środki, które miały być przeznaczone na organizację uroczystości trafią do służby zdrowia walczącej z epidemią koronawirusa.



- Są rzeczy ważne i ważniejsze! Decyzja ta jednak nie oznacza, że nie będziemy [tego jubileuszu - przyp. red.] symbolicznie obchodzić. Uroczystości chcieliśmy obchodzić z radością, bo cieszymy się, że powstała Solidarność i jest wolność. Ale: stało się to, co się stało - niezależne od nas sprawy. Taką decyzję podjęliśmy - zakomunikował Mieczysław Jurek.



Władze związku apelują, aby każdy członek związku wpłacił złotówkę na rzecz walki z koronawirusem.