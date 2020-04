Koronawirus i wnioski o obniżenie czynszu. Wskórają coś?!

Temat zostanie poddany ponownym dyskusjom 27 kwietnia podczas zebrania Rady Nadzorczej Spółdzielni. Fot. Bartłomiej Czetowicz [Radio Szczecin]

Najemca w sporze z przedsiębiorcami: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Regalica" z Gryfina odrzuca prośby właścicieli firm o czasowe obniżenie czynszu.

Część z nich - w związku z pandemią koronawirusa - zawiesiła działalność.



W takiej sytuacji jest pani Agata, właścicielka salonu fryzjerskiego z Gryfina. Złożyła wniosek do SM "Regalica" z prośbą o obniżenie czynszu o połowę lub o własną propozycję ze strony zarządu: jak wynajmujący może jej pomóc?!



W odpowiedzi otrzymała odmowę. Jak tłumaczy: salon jest zamknięty, a każdego miesiąca ponosi koszt w wysokości 7 tys. złotych.



- Miałam nadzieję, że obniżą chociaż o 20 procent. Jeśli mowa jest o 3-4 miesiącach, to jest to bardzo dużo. Było mi bardzo przykro. Wpadam w płacz... - mówiła.



To nie jest odosobniony przypadek. Burmistrz Gryfina, Mieczysław Sawaryn poinformował reportera Radia Szczecin, że zgłasza się do niego więcej osób.



Miasto nie jest w stanie wpłynąć na decyzję spółdzielni, może jedynie lobbować - co burmistrz Sawaryn zapowiedział.



Jak podkreślał: w Gryfinie wszyscy powinni dążyć do tego, żeby małe firmy przetrwały kryzys.



- Ludzie są oburzeni. Dobrze zarządzając swoim przedsiębiorstwem potrzeba patrzeć, żeby najemca utrzymał się na rynku - powiedział burmistrz Sawaryn.



Najemcy miejskich lokali dostali nawet 90 proc. zniżki na czas pandemii koronawirusa.



Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica", Bogdan Warda nie chciał oficjalnie komentować sprawy.



Podkreślił, że wynajmujący nie jest w stanie zrezygnować z całości zysków. Temat zostanie poddany ponownym dyskusjom 27 kwietnia podczas zebrania Rady Nadzorczej Spółdzielni.