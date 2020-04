Nowe propozycje do tarczy antykryzysowej w piątek

Do piątku rząd przedstawi kolejne rozwiązania do tarczy antykryzysowej, czyli pakietu wspierającego polskie przedsiębiorstwa i pracowników.

Wstępne założenia przedstawiono na konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego, minister rodziny Marleny Maląg i wicepremier, minister rozwoju Jadwigi Emilewicz.Przedstawiciele rządu mówili też o tym, jak funkcjonują - wprowadzone trzy tygodnie temu - mechanizmy łagodzące gospodarcze skutki koronawirusa.Na konferencji prasowej wicepremier Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że rząd chce ratować miejsca pracy i podtrzymać tętno gospodarki. Nowe rozwiązania przewidują między innymi stworzenie funduszu dopłat do oprocentowania Banku Gospodarstwa Krajowego. Ma on, jak powiedziała wicepremier, wspierać dopłatami do odsetek przedsiębiorców, którzy utracili płynność finansową lub są tym zagrożeni. Wicepremier Emilewicz powiedziała, że fundusz przeznaczy w tym roku na dopłaty ponad 270 milionów złotych.Kolejne nowe propozycje to zmiany w prawie zamówień publicznych, środki ochrony polskich firm przed wykupem przez zagraniczne fundusze, wsparcie dla samorządów, których dochody spadły wskutek epidemii koronawirusa i zmiany w prawie pracy, mające ułatwić korzystanie z postojowego czy dopłat do wynagrodzeń.