Samorząd pomaga w walce z wirusem. Miliony na pożyczki dla przedsiębiorców

Środki można wykorzystać do finansowania zobowiązań powstałych po 1 stycznia tego roku. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego przekażą 38 milionów złotych na pożyczki dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli z powodu epidemii koronawirusa.

- Będą oni mogli otrzymać pomoc w wysokości nawet 250 tysięcy złotych, a spłacać kwotę będą dopiero za pół roku - mówi marszałek Olgierd Geblewicz. - Jest to pożyczka na pięć lat, bardzo niskooprocentowana. Zakładamy 6-miesięczny okres karencji, zarówno w kapitale, jak i w odsetkach. Czyli można pieniądze uzyskać teraz, a zegar zaczyna tykać dopiero za pół roku, zaczynamy spłacać tą pożyczkę i możemy to czynić do pięciu lat.



Środki można wykorzystać do finansowania zobowiązań powstałych po 1 stycznia tego roku, by pokryć koszty m.in. wynagrodzeń dla pracowników, dzierżawy pomieszczeń czy zakupu towarów. Przedsiębiorcy, którzy chcą otrzymać kredyt, powinni kontaktować się telefonicznie z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego.