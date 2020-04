Regionalne salony kosmetyczne dołączają do akcji #PięknodlaBohaterek

#PięknoDlaBohaterek - pod takim hasłem ponad 30 kobiet z regionu, z tzw. branży beauty, czyli wykonujących masaże, manicure i makijaże skrzyknęły się, by podziękować pielęgniarkom, położnym czy salowym za walkę z epidemią. Stworzyły dla nich specjalne bony na darmowe urodowe usługi.

Chodzi o podziękowanie i okazanie wsparcie kobietom pracującym w służbie zdrowia - tłumaczy Ewa Morawska, opiekunka szczecińskiej akcji.- Chcemy przekazać to, co my robimy najlepiej, a czego nie możemy obecnie wykonywać, czyli usługi kosmetyczne i chcemy w ten sposób im wynagrodzić ich ciężką pracę - zapewnia Morawska.Gdy gabinety wznowią działalność, panie będą mogły skorzystać z wielu usług. - Mamy masaże relaksacyjne na twarz i dekolt, zabiegi kosmetyczne na twarz, stylizacje rzęs, brwi oraz paznokci. Mamy też sesje zdjęciowe dla pań - dodaje Morawska.Pierwsze bony trafią do szpitali jeszcze w tym tygodniu. - Na oddział zakaźny na SOR na ulicy Arkońskiej i na ul. Unii Lubelskiej. W tym momencie mamy zebrane około 160 bonów. Mam całą listę - ile osób na danym oddziale pracuje, tak, żeby każda taka osoba swój bon otrzymała - mówi Morawska.Dołączyć do akcji można za pośrednictwem facebookowej grupy "Ratujmy polskie piękno - Szczecin". Do akcji włączyły się salony ze Szczecina, ale tez z Gryfina czy Stargardu. Akcja ruszyła tydzień temu w Olsztynie. Teraz działa w całej Polsce.