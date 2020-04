Szybkie testy na koronawirusa trafią do szpitala w Koszalinie

Zestaw szybkich testów na obecność koronawirusa trafi, pod koniec tygodnia, do Koszalina - zapowiedział w "Popołudniowej Przeplatance" Radia Szczecin poseł PiS Czesław Hoc.

Marszałek województwa zachodniopomorskiego zaapelował do Ministerstwa Zdrowia o pomoc dla szpitala w Koszalinie. Chodziło o zakup sprzętu do testów na koronawirusa. W koszalińskiej placówce z powodu zachorowań zamknięto bowiem już trzy oddziały. Ponadto obecnie trzeba badać coraz więcej osób, ale próbki nadal muszą być każdorazowo wysyłane do Szczecina.Na razie muszą wystarczyć szybkie testy, bo zakup sprzętu to badań nie jest taki prosty i problemem nie są pieniądze - tłumaczył Czesław Hoc. - Niestety jest pewne embargo na świecie i te maszyny muszą przechodzić zawiłe i skomplikowane procedury - mówił Hoc.Jak czytamy w apelu, miesiąc temu Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zabezpieczył pieniądze na zakup pięciu aparatów do testów na koronawirusa dla szpitali z zachodniopomorskiego, ale pozyskanie sprzętu z poziomu regionu jest niemal niemożliwe.