Od wtorku ponownie można spacerować na terenie miejskich kąpielisk: na Dziewokliczu oraz na Głębokim. Otwarte zostały również bramy Arkonki.

Głębokie i Dziewoklicz czynne są od godziny 8:00 do 20:00, a Arkonka od 10:00 do 18:00.Na terenie wszystkich obiektów wciąż nie można korzystać z placów zabaw, boisk, siłowni pod chmurką czy miejsc do grillowania.