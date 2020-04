Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Słuchaczka Radia Szczecin szuka właściciela pieniędzy, które znalazła we wtorek o godzinie 11:00 na parkingu koło sklepu Castorama, przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie.

Kwota zostanie zwrócona właścicielowi po podaniu pewnych szczegółów: - Zostaną zwrócone po podaniu pełnej kwoty i tego, w czym się znajdowały. Jeżeli jest ktoś właścicielem to proszę go o kontakt - mówi słuchaczka.



Numer do uczciwej znalazczyni to: 535 055 026.