Ostatnia szansa na złożenie wniosku o stypendium twórcze

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Do środy do północy można składać wnioski o Stypendia Twórcza Miasta Szczecin. O fundusze mogą się starać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury.

To pieniądze przeznaczone na realizację autorskiego projektu. Łącznie Miasto przeznaczyło na Stypendia Artystyczne w tym roku 300 tysięcy złotych (w pierwszym naborze 100 tysięcy złotych, w drugim 200 tysięcy złotych).



W ten sposób będzie mogło powstać od kilkunastu do kilkudziesięciu projektów - mówi dyrektorka Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin Joanna Leszczyńska.



- Takie stypendium będzie się mieściło w granicach między 3 a 15 tysięcy złotych brutto. Czy to dużo, czy mało? Myślę, że nawet niewielka kwota będzie przydatna, artyści czekają na tego rodzaju pomoc - zapewnia Leszczyńska.



W ciągu najbliższych dni zostaną rozpatrzone wnioski z pierwszego i drugiego naboru. Można je składać zarówno osobiście do godziny 15:30 do skrzyni wrzutowej Urzędu Miasta Szczecin, jak i droga pocztową - liczy się data stempla.



W ramach wsparcia artystów Miasto przeznaczyło też kolejne 50 tysięcy złotych na mikrogranty na działania artystyczne. Wnioski do 27 kwietnia przyjmuje Trafostacja Sztuki Szczecin.