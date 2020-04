Eksperci o funkcjonowaniu "Tarczy Antykryzysowej" w praktyce

"To wyjątkowa sytuacja, dlatego proponowane rozwiązania nie są idealne" - mówili goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Komentowali w ten sposób wstępne założenia rozszerzenia "Tarczy antykryzysowej".Przedstawił je we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Tarcza to pakiet mechanizmów wspierających gospodarkę dotkniętą skutkami koronawirusa.- Musimy odmrozić coś więcej niż tylko lasy i parki - mówił prof. Witold Modzelewski. ekonomista. - W zasadzie my i tak nie mamy innego wyjścia, musimy uruchomić popyt, gospodarka musi przestać finansować się ze źródeł publicznych, czyli z długu, bo tych pieniędzy nawet możemy nie móc pożyczyć.- Tarcza nie będzie wystarczająca dla wszystkich przedsiębiorców - komentował prof. Dariusz Zarzecki, ekonomista. - Nie będą te tarcze chroniły niektórych przedsiębiorców i oni muszą niestety szukać innych rozwiązań, innych pomysłów. Takie okresy dramatycznych przełomów, jak w tej chwili, wymuszają pewne działania zupełnie nadzwyczajne, które powodują, że biznes jeśli przetrwa staje się mocniejszy.Nowe rozwiązania przewidują między innymi stworzenie funduszu dopłat do oprocentowania Banku Gospodarstwa Krajowego. Ma on, jak powiedziała wicepremier, wspierać dopłatami do odsetek przedsiębiorców, którzy utracili płynność finansową lub są tym zagrożeni. Rząd kolejne rozwiązania przedstawi do piątku.