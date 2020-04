- Przed epidemią na bazarze na Pomorzanach co niedzielę można było kupić ekologiczne owoce, bezy, miody, sery czy wędliny. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolejny raz Szczeciński Bazar Smakoszy startuje w internecie - można nie tylko kupować, ale także dołączyć do grupy wystawców.

Przed epidemią na bazarze na Pomorzanach w każdą niedzielę można było kupić ekologiczne owoce, bezy, miody, sery czy wędliny. Teraz można to zrobić online . Każdy może też zaproponować swoje wyroby.- Wystarczy odwiedzić naszą stronę internetową czy facebooka lub instagrama czy wpisać w google..., tam wszystko się pojawi, adres e-mailowy i numer telefonu. To w zupełności wystarczy - zachęca organizator, Michał Chaszkowski-Jakubów.Bazar rusza w środę o godz. 10, a kończy się w czwartek o godz. 20. Ponownie otworzy się dopiero za tydzień. Zakupy są dostarczane w Szczecinie i okolicach wprost do domu zamawiającego.