Da Vinci wkrótce na PUM. "Precyzja jest olbrzymia..."

Robot chirurgiczny da Vinci. źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Laproscopic_Surgery_Robot.

Do końca tygodnia do szpitala na Pomorzanach trafi robot da Vinci. Sprzęt dostarczy i zainstaluje Grupa Synektik.

To najwyższej klasy system urządzeń ułatwiających wykonywanie skomplikowanych zabiegów chirurgicznych metodą mało inwazyjną. Leczeni przy użyciu robota będą pacjenci onkologiczni.



Dzięki robotowi zabiegi trwają krócej, są bardziej precyzyjne, a pacjenci szybciej wracają do zdrowia.



- Precyzja jest olbrzymia; z punktu widzenia operatora to zupełnie inny poziom przeprowadzenia zabiegu - bardzo dokładny. Ale najpierw: szkolenia, żeby nasi lekarze byli mistrzami w tym, czym później będą służyć pacjentom - zapowiada prof. Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.



Szczeciński szpital to dziesiąta placówka medyczna w Polsce, która będzie wykorzystywać autoryzowany system da Vinci.



Pomorski Uniwersytet Medyczny na zakup robota otrzymał z Ministerstwa Zdrowia 13 mln zł dofinansowania.