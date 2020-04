Do dodawania otuchy pensjonariuszom DPS-ów zachęcają gryficcy urzędnicy.

Apelują, aby pisać do nich listy, które pomogą im przetrwać trudne chwile izolacji spowodowanej epidemią.



Jak dodają: warto w nich zawrzeć ciepłe słowa, podzielić się przemyśleniami, napisać, za czym tęskni się najbardziej w czasie zagrożenia chorobą. Można do tego namówić również dzieci.



Urzędnicy czekają na listy pod adresem e-mail: gryfarena@gmail.com .



Organizatorzy akcji przekażą je adresatom. Zachęcają również do pisania tradycyjnych listów dla starszych sąsiadów, które można zostawić w skrzynce bądź wsunąć w szparę w drzwiach.