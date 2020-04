Maseczki z aresztu dla kombatantów

Więźniarki z oddziału psychiatrii sądowej szczecińskiego aresztu uszyły maski dla kombatantów. To w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga.

250 maseczek ochronnych trafi m.in. do byłych żołnierzy Armii Krajowej i podziemia niepodległościowego.Środki potrzebującym rozdysponuje Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera ze Szczecina, ale dostarczeniem maseczek zajmą się wolontariusze w całym kraju.- Zachęcamy, by zostawali w domu; my załatwimy im wiele spraw. Rodziny są też, jest wiele organizacji, to jest "w razie czego", gdyby musieli iść na spacer, po chleb, wokół domu się przejść - zapowiedział Sawicki.- Paczki trafią do kombatantów w całym kraju? - pytał reporter Radia Szczecin.- Rozsyłamy do naszych koordynatorów lub bezpośrednio - do kombatantów. Przez pocztę, kurierem, dostarczamy im maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące... - wylicza prezes Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera, Tomasz Sawicki.To ważny element w procesie resocjalizacji więźniarek.- Skazane bez wahania odpowiedziały na apel administracji: w ramach warsztatów terapii zajęciowych podjęły się wyzwaniu szycia maseczek. Szyjąc je nie tylko zyskują bycia potrzebnym i pomocnym dla potrzebujących, ale też zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu podstaw szycia - dodał major Sebastian Matuszczak, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie.W prace zaangażowanych jest 50 skazanych. W akcję #ResortSprawiedliwościPomaga włączyły się również zakłady karne i areszty śledcze w Międzyrzeczu, Stargardzie, Nowogardzie, Goleniowie i Gorzowie Wielkopolskim.