Niebuszewo jeszcze poczeka na nowe tory. Termin przetargu przesunięty

Nie poznaliśmy wykonawcy, który przebuduje torowisko od Dworca Niebuszewo do pl. Rodła.

To jedna z największych, planowanych inwestycji w naszym mieście. Otwarcie kopert z ofertami przełożono.



- Przesuwamy termin na 8 maja ze względu na pytania potencjalnych wykonawców i związane z tym modyfikacje dokumentacji. To dobry sygnał: pokazuje, że jest zainteresowanie tym przetargiem i wysoka szansa, że zadanie będziemy mogli zrealizować - ocenia rzecznik Spółki Tramwaje Szczecińskie, Hanna Pieczyńska.



Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną ma poprawić nie tylko komfort jazdy składów tramwajowych, ale również modernizację chodników i budowę ścieżki rowerowej.



Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie to inwestycja powinna się rozpocząć jesienią tego roku.