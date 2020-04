Szpital wojewódzki przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Milion złotych przekaże szpitalowi wojewódzkiemu w Szczecinie Alior Bank.

Placówka kupi za to sprzęt do ratowania chorych. Szpital potrzebuje m.in. respiratorów, pomp infuzyjnych, aparatu do masażu serca i środków ochrony osobistej.



Dzięki wsparciu placówka dostosuje infrastrukturę budynku do przyjmowania pacjentów z COVID-19.



Szpital przy ulicy Arkońskiej został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny. Jest jednym z najważniejszych ośrodków w Polsce walczących z koronawirusem.