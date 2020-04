Sprzątania po Energopolu ciąg dalszy

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na dokończenie robót drogowych na obwodnicy Wałcza.

Najlepszą ofertę o wartości ponad 87 milionów złotych zaproponowała Firma PORR S.A. To kolejna część inwestycji, której nie dokończyła spółka Energopol Szczecin.Na większości przebiegu drogi ekspresowej S10 w tym miejscu pozostała do wykonania sama warstwa ścieralna nawierzchni, natomiast na fragmencie pomiędzy węzłami Wałcz Zachód i Wałcz Północ są to również niższe warstwy bitumiczne.Na początkowym odcinku obwodnicy zostaną również wykonane brakujące elementy odwodnienia. Trzeba też wykonać część brakujących robót przy obiektach mostowych na obwodnicy.Pozostali oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołania od wyniku przetargu, po czym dokumentacja postępowania trafi do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu oddział będzie mógł podpisać umowę z wykonawcą.Udostępnienie drogi do ruchu planowane jest do końca tego roku.