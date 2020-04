Biskup senior Paweł Cieślik. źródło: Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

Biskup senior Paweł Cieślik z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej jest zakażony koronawirusem. Przebywa w szpitalu w Szczecinie.

Wszyscy chorzy na COVID-19 potrzebują modlitwy - powiedział Polskiemu Radiu Koszalin ksiądz Wojciech Parfianowicz, rzecznik kurii biskupiej.



- Wielu z nas zna biskupa seniora Pawła Cieślika czy to z bierzmowania, czy innych sytuacji i jest on nam bliski. Apelujemy, by również o nim - wśród wszystkich chorych - pamiętać w modlitwach - apelował ksiądz Parfianowicz.



Biskup senior Paweł Cieślik kończy w tym roku 80 lat.