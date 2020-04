Do przedszkolnej rekrutacji przygotowuje się Stargard - maluchy będzie można zapisywać od czwartego maja.

Będzie można to zrobić pocztą - tradycyjną lub elektroniczną, będzie też możliwość wrzucenia dokumentów do specjalnych skrzynek, które staną przed budynkami przedszkoli.O przyjęcie dziecka mogą się starać jedynie osoby mieszkające w Stargardzie, dlatego do podania o przyjęcie należy dołączyć kopię lub skan Stargardzkiej Karty Mieszkańca czy też kopię złożonej osobiście w Urzędzie Skarbowym pierwszej strony deklaracji podatkowej - koniecznie z pieczęcią wpływu do urzędu.Termin składania dokumentów upływa osiemnastego maja. Wszystkie adresy i szczegóły można znaleźć na stronie internetowej