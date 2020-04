Odzież ochronna dla kombatantów. "Paczka dla Bohatera" wciąż w akcji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Bus z darami dla Domu Kombatanta w Szczecinie. To kolejna akcja zorganizowana przez stowarzyszenie "Paczka dla Bohatera".

Wolontariusze "Paczki dla Bohatera" zebrali i przekazali do DPS-u, m.in. maseczki, rękawiczki i jednorazowe fartuchy.- Na razie jest dobrze, ale nie wiadomo jak długo potrwa epidemia, a w tym czasie każde wsparcie jest na wagę złota - mówi Anita Oreńczak z sekcji pielęgniarsko-opiekuńczej. - My się po prostu cieszymy. W tych czasach pandemii wszystko jest bardzo potrzebne. Tym bardziej potrzebne są maski, jednorazowe rękawiczki. Stanowią podstawę do tego, by zabezpieczyć siebie i mieszkańców.Stowarzyszanie "Paczka dla Bohatera" organizuje m.in. wakacje dla kombatantów. Teraz jednak epidemia wymusiła inne działania - mówi prezes stowarzyszenia Tomasz Sawicki. - Epidemia stworzyła taką sytuację, że robimy różne rzeczy dodatkowo, których nie robiliśmy wcześniej. Ważne, aby pomagać w tych trudnych czasach, żeby każdy wiedział, że nie jest sam. Oni biedni nie mogą nigdzie wychodzić, więc chociaż tyle możemy pomóc.Część darów - w tym maseczki - przekazała szczecińska Służba Więzienna. Osadzonych do pracy zaangażowało Ministerstwo Sprawiedliwości.