WORD przygotowuje się do wznowienia egzaminów

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie przygotowuje się do wznowienia egzaminów. Zarówno teoretyczne, jak i praktyczne są zawieszone od ponad miesiąca.

Chcemy je wznowić, złożyliśmy odpowiednie wnioski do sanepidu. Same egzaminy będą wyglądały inaczej - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" dyrektor WORD Cezary Tkaczyk.- Będzie zmniejszona liczba osób na sali komputerowej, wszyscy będą posiadali rękawiczki i maseczki. Sale będą wyposażone w płyny dezynfekujące, po każdym egzaminie będziemy dezynfekować zarówno myszki, jak i klawiatury, a także ozonować całe pomieszczenia - zapewniał Tkaczyk.Dyrektor Tkaczyk poinformował, że optymistyczny plan zakłada wznowienie egzaminów od 11 maja. To dobra informacja, po zniesieniu obostrzeń - w tym tygodniu - wznowiliśmy kursy - mówił prezes Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Szczecinie Grzegorz Etynkowski.- Żadne przepisy nie zabraniają szkolenia, mamy wręcz opinię z sanepidu, że możemy zgodnie z przepisami, z prawem szkolić, oczywiście stosując zabezpieczenia - maski i rękawiczki w samochodach - poinformował Etynkowski.Szczeciński Ośrodek planuje wznowienie egzaminów najpierw m.in. na prawa jazdy na autobusy i ciężarówki, na końcu zaś na najbardziej popularne, czyli samochody osobowe.