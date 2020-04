Wiele wydarzeń, które dotychczas odbywały się na powietrzu, w dobie epidemii przenosi się do sieci. Tak jest też w przypadku "Motorycznych wtorków".

Cykliczne treningi zamiast na orliku w Szczecinie odbywają się teraz w sieci . A to oznacza, że właściwie trenować można przez cały tydzień.Organizator, trener Piotr Szumiło prowadzi godzinne treningu, wprost ze swojego domowego salonu. - Czas izolacji nie powinien być czasem, kiedy sobie odpuszczamy. Nasze treningi możemy przenieść do domu, do ogródka. Widzimy się na relacji live, na instagramie i facebooku, co wtorek o godzinie 19:15. Jedyne, co potrzebne to woda, ręcznik i mata fitness - zachęca Szumiło.