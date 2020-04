"Granica dzieli rodziny". W piątek ruszają protesty

Z powodu obowiązkowej kwarantanny po wjeździe do Polski, mieszkańcy polsko-niemieckiego pogranicza przeżywają rodzinne dramaty - żalą się goście "Radia Szczecin na Wieczór".

Czujemy się jak w więzieniu i jesteśmy rozerwani na pół - powiedziała Marta Szuster, organizatorka protestu na przejściu w Rosówek-Rosow, radna gminy Mescherin.- Czujemy się rozerwani na pół, rozerwano nam naszą ojczyznę, naszą granicę, przedzielono nas tutaj szlabanem. Serce nas boli, że w tej chwili tak naprawdę jesteśmy oderwani od przyjaciół, od rodziny, od swojego miejsca pracy, dzieci zostały oderwane od szkół. Jest mi bardzo przykro z tego powodu - opowiadała Szuster.Teraz rozgrywają się tragedie wielu rodzin - dodaje Katarzyna Werth, organizatorka protestu w Linken, radna gminy Löcknitz, inicjatorka petycji do premiera Mateusza Morawickiego.- I są osoby, które po prostu nie mają środków do życia, które utknęły po tej stronie, a pracują po polskiej. Nie mogą dojechać do pracy, zostały z dnia na dzień zwolnione, zostały tak naprawdę z niczym. Nie mają z czego żyć, a tak jest już kolejny miesiąc - opowiada Werth.My proponujemy rozwiązanie znane w polskim systemie prawnym - powiedział Krzysztof Soska, zastępca Prezydenta Szczecina, prezydent Euroregionu Pomerania. - Jeżeli by nie doszło do otwarcia granic w najbliższych dwóch tygodniach, to uważamy, że trzeba by wprowadzić coś podobnego do małego ruchu granicznego, przepustki dla tych osób, które mają uzasadnione powody, żeby podróżować - tłumaczy Soska.Takie przepustki miałyby wydawać służby wojewody po udokumentowania albo pracy, albo zamieszkania po drugiej stronie.W miejscowościach przygranicznych na piątek, na godzinę 19:00 zaplanowane są protesty pod hasłem: "Wpuśćcie nas do pracy! Wpuśćcie nas do domu!”. Organizatorzy czekają bowiem na konkretne rozwiązania, które miałyby wejść w życie.O zmianę przepisów - obowiązkowej kwarantanny po wjeździe do kraju z powodu epidemii - do polskiego rządu apelują także władze niemieckich landów oraz nasi samorządowcy.Premier Mateusz Morawiecki, zapowiedział, że zobowiąże wojewodów, żeby w trybie pilnym postarali się wypracować rozwiązania w tej sprawie.