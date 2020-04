RSnW: Rząd walczy z lichwą - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy

Miejska Rzecznik Konsumentów w Szczecinie, Longina Kaczmarek powiedziała w audycji "Radio Szczecin na Wieczór", że pod tymi zmianami podpisałaby się obiema rękami.

- To jest bardzo dobra ochrona konsumentów, a oni - niestety - z tego typu problemami się zmagają. Może nie jest to nagminne, bo to tylko osoby, które są zmuszone do zaciągnięcia tego długu, nie są w pełni świadome tego, co robią, nie zapoznają się dobrze z umową... Z tego powodu niejedna osoba straciła swój dach nad głową - przyznaje Longina Kaczmarek.Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by firmy pożyczkowe nie mogły przejmować nieruchomości. Resort wprowadzi także zakaz eksmisji z mieszkań przy stosunkowo niewielkim długu.Nie będzie też wolno przewłaszczać nieruchomości na poczet zabezpieczenia pożyczki. Do tego firmy, które żądają zbyt wysokich opłat za pożyczkę, będą za to odpowiadać karnie.