Chociaż tegoroczni maturzyści nie mogą przeżywać zakończenia roku w tradycyjny sposób to kołobrzeski Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza postanowił znaleźć alternatywę na pożegnanie swoich uczniów.

Na budynku szkoły wywieszono baner z napisem: "Jesteśmy z Wami! Wasi nauczyciele".Krótką uroczystość zakończenia roku szkolnego transmitowano dla uczniów online.Dyrektorka szkoły Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska zwróciła się do maturzystów z wyrazami wsparcia.- W imieniu swoim i wszystkich nauczycieli kieruję do was słowa gorącego wsparcia. Wierzymy w was i jesteśmy z wami - wiem, że na maturze nie zawiedziecie nas ani siebie - mówiła.Dyrekcja szkoły poinformowała również, że w przyszłości planuje zorganizowanie jeszcze jednego zakończenia roku, tym razem w tradycyjnej formie.Jednocześnie uczniowie mogą indywidualnie odbierać świadectwa, które czekać będą na nich w sekretariacie szkoły.