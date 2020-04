"Szczecinianki Szyją Maseczki" dziękują Radiu Szczecin i naszym słuchaczom [WIDEO]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dzięki apelowi w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" do ich sztabu dotarło 20 maszyn do szycia maseczek. Przekazali je nasi słuchacze.

- Radio Szczecin - dziękujemy bardzo za wspaniałą pomoc: dostaliśmy ok. 20 maszyn, które zostały przekazane. Są to tzw. maszyny sztabowe, dziewczyny już pracują, już szyją... Jesteśmy wdzięczni, że mówiliście o tym, że można przywozić maszyny do naszego sztabu przy ul. Lindego 2a. To piękna akcja, Radio Szczecin - dziękuję! Mega szacuneczek, dziękuję jeszcze raz - zaznaczała Elżbieta Andrzejkowicz, założycielka grupy "Szczecinianki Szyją Maseczki".



Szczecinianki dziennie szyją od 4 do 7 tysięcy maseczek. Trafiają one m.in. do szpitali, DPS-ów i osób starszych.