Historia pisana nagrobkami. Pomóż zidentyfikować dawnych mieszkańców Szczecina!

Szczeciński historyk dr Marek Łuczak prosi mieszkańców o pomoc w odnalezieniu fragmentów starych nagrobków. Chodzi między innymi o te użyte do budowy murków.

- Chciałbym zrobić ewidencję wszystkich fragmentów nagrobków z inskrypcjami, wszystkich murków, piaskownic. Wszystkiego co znamy ze Szczecina, gdzie się wychowaliśmy, gdzie mieszkamy i w związku z tym zwracam się do mieszkańców Szczecina o pomoc w poszukiwaniach - apeluje Łuczak.Poszukiwania mają dwa cele. Dr Łuczak chce ustalić, jak wyglądał handel płytami nagrobków, a po drugie zidentyfikować zmarłych. Ostatnio udało się ustalić osobę z fragmentu nagrobka użytego do budowy ogrodzenia kościoła w Grabowie.- Jedyne co mieliśmy to literki BR, 1909, nazwisko Wege oraz literki GE, dzięki temu, poszukując udało się ustalić, że jest to Johann Friedrich Wege, który zmarł w 1909 roku, którego żoną była Anna Wege z domu Krage, więc może uda się jeszcze kogoś odnaleźć - opowiada Łuczak.Marek Łuczak przygotowuje publikację o szczecińskich cmentarzach. Zdjęcia fragmentów nagrobków można wysyłać na facebookowy profil historyka