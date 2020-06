Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

- Wyniki sondaży zawsze są niższe od wyniku, jaki otrzymywali nasi kandydaci w wyborach, podobnie będzie z Krzysztofem Bosakiem - powiedział w "Popołudniowej Przeplatance" Marcin Bedka, przedstawiciel Konfederacji w województwie zachodniopomorskim.

Według sondaży Krzysztof Bosak - kandydat Konfederacji na urząd Prezydenta RP - może liczyć na poparcie około 6 procent wyborców.



- Dlatego tutaj jest to optymistyczne. Oczywiście, że będzie ciężko przeskoczyć dwóch najmocniejszych kandydatów. Przed 10 maja było to jeszcze bardzo prawdopodobne. Natomiast dzisiaj znowu taka polaryzacja dwóch największych partii doprowadziła do tego, że będzie naprawdę ciężko wywojować drugie miejsce - mówił Bedka.



Marcin Bedka dodał, że Konfederacja nie poprze Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów.