Ośrodek w Rewalu pod nadzorem Sanepidu. W środę kolejne testy

Koronawirus w ośrodku wypoczynkowym w nadmorskim Rewalu. Dwie osoby są w szpitalu.

Prawie 50 osób przebywa na kwarantannie w ośrodku - powiedział wójt Rewala Konstanty Oświęcimski.- Wyłączona jest część ośrodka. Są w zupełnie innym budynku typu bungalow, czyli każdy pokój ma osobne wejście z zewnątrz. Dla celów kwarantanny, jest to usytuowanie bardzo dobre. Mają zapewnione wyżywienie. Czas kwarantanny jest do 27 czerwca. Wszystko na to wskazuje, że jutro zostaną zrobione testy od tych osób. Mam nadzieję na ujemny wynik. Jestem w ciągłym kontakcie z właścicielami ośrodka, jak również z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną - mówi wójt.Zakażenie zostało potwierdzone u dwojga turystów z południa kraju.- Pojawiły się pierwsze objawy i była reakcja odpowiednich służb. Te dwie osoby trafiły do szpitala na oddział zakaźny w Szczecinie - mówi wójt Rewala.Ośrodek w Rewalu jest pod nadzorem Sanepidu.