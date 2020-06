Nowy klub dla seniorów powstanie w Szczecinie

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Prawie 230 tysięcy złotych trafi do pięciu zachodniopomorskich gmin w ramach drugiego naboru programu "Senior+".

Rządowe wsparcie obejmie Szczecin, jak również gminy Czaplinek, Choszczno, Drawno i Recz. Ta forma pomocy skierowana będzie w sumie do 130 seniorów z naszego regionu.



Najwięcej środków, bo aż 150 tysięcy złotych, otrzyma zachodniopomorski Polski Czerwony Krzyż. Kwota będzie przeznaczona na utworzenie nowego Klubu "Senior+" w Szczecinie.



- Mieścić się on będzie na drugim piętrze budynku przy alei Wojska Polskiego 63 - mówi dyrektor zachodniopomorskiego PCK Joanna Łaskarzewska. - Oferta jest przygotowana i cały program zajęciowy potem będzie bardziej nastawiony na pomoc osobom z lekką niepełnosprawnością ruchową, czyli będzie więcej zajęć rehabilitacyjnych. Natomiast placówka przejdzie w tym roku lifting i ten rok jest przygotowany na prace remontowe.



Z nowego Klubu "Senior +" w Szczecinie będzie mogło skorzystać 30 osób. Placówka zostanie oddana do użytku prawdopodobnie pod koniec tego roku.