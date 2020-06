Absolutorium dla marszałka Geblewicza

Marszałek Olgierd Geblewicz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ostra polityczna dyskusja ze z góry ustalonym skutkiem. Przy sprzeciwie opozycji, koalicja rządząca zachodniopomorskim sejmikiem uchwaliła absolutorium dla marszałka.

To skwitowanie działalności za ubiegły rok i uznanie przez większość, że województwo rozwija się właściwie, a zarząd należycie wydaje powierzone mu pieniądze.



Opozycja z Prawa i Sprawiedliwości zwracała między innymi uwagę na inwestycje - w Teatr Polski, budowę biurowca dla urzędu marszałkowskiego oraz Morskie Centrum Nauki. Zdaniem PiS, wydanie na to w sumie około 600 milionów złotych, to stanowczo za dużo w sytuacji gdy - przykładowo - brakuje pieniędzy na nową siedzibę pogotowia ratunkowego.



W odpowiedzi marszałek Olgierd Geblewicz, także szef szczecińskiej PO, podnosił między innymi sprawę rdzewiejącej stępki pod budowę promu i bronił wydatków jako uzasadnionych i służących mieszkańcom regionu.



Niezależnie od ostrych słów, jakie padły w ponad 3-godzinnej debacie, wynik głosowania był z góry przesądzony - 19 radnych Koalicji Obywatelskiej, SLD, PSL oraz Bezpartyjnych zagłosowało "za", przy sprzeciwie PiS.